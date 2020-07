Direction Dortmund pour Bellingham

On le présente comme un prodige. D’après le dictionnaire, Jude Bellingham, polyvalent milieu de terrain de Birmingham, serait donc un football "exceptionnellement doué et précoce". Et cela tombe bien car ses performances en Championship dressent le même constat.

17 ans et la Premier League à ses pieds

Imaginez seulement, à 17 ans, inscrire 4 buts et délivrer 3 passes décisives dans un championnat qui n’a rien à envier à certaines premières divisions européennes. Bellingham l’a fait, sans oublier ses 35 matchs de D2 et l’aisance technique qu’il dégage à chaque match…

Solide défensivement, capable de casser les lignes adverses par la passe ou le dribble et plutôt apte à se projeter vers l’avant de manière efficace, le prodige de Birmingham a tout du milieu de terrain moderne, et cela a forcément attiré le regard des plus grosses écuries de Premier League. Manchester United, Liverpool et Chelsea en tête…

Mais à l’instar de nombreux cracks en devenir au cours des dernières années, Bellingham va prendre la direction de la Bundesliga. Pour retrouver un autre futur grand, Erling Braut Haaland, au Borussia Dortmund. Après 'The Times' en Angleterre, 'Bild 'a confirmé la nouvelle en Allemagne.

Birmingham recevra 25 millions d’euros dans le transfert d’après nos confrères allemands. Quant à Bellingham, il va signer un contrat de 5 ans en faveur du Borussia, soit jusqu’en 2025, avec un salaire annuel de 3 millions d’euros. Encore un pari sur l’avenir pour Dortmund, et ils sont souvent payants…