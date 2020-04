Achraf Hakimi fier d'attiser les convoitises

Achraf Hakimi s'est dit flatté par l'intérêt manifesté par de nombreux clubs européens, alors que l'arrière du Real Madrid cherche à résoudre la question de son avenir.

L'international marocain a rejoint le Borussia Dortmund pour un prêt de deux saison en 2018 et devrait donc retourner à Madrid à l'issue de la saison, interrompue pour cause de coronavirus. L'avenir du jeune homme de 21 ans reste en suspens alors de plusieurs clubs s'intéressent à lui après ses exploits en Bundesliga.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était flatté par cet intérêt, Hakimi a répondu à 'Cadena SER' : "Qui n'aime pas ça ? Je suis fier de ce que je fais. En juin, je devrai prendre une décision et ce sera un grand pas pour ma carrière. En théorie, mon contrat se termine en juin et de là, je dois retourner à Madrid."

"Je n'ai pas encore eu de contact avec Madrid à ce sujet, mais j'imagine que nous aurons bientôt une conversation pour savoir ce qui est le mieux pour moi", a-t-il ajouté.

La Bundesliga pourrait reprendre début mai alors que de nombreux clubs ont déjà repris l'entraînement - bien qu'en petits groupes et selon des critères très précis. Sur cette date de reprise, Hakimi poursuit : "C'est une estimation, je pense que cela peut changer. Je suis content que ce soit à cette date, mais le plus tôt sera le mieux. Malgré tout, nous devons rester vigilants à la situation dans laquelle nous sommes."

Enfin, il a également évoqué les conditions d'entraînement du côté de Dortmund : "J'arrive à 10h, nous commençons l'entraînement à 10h30. Je travaille avec mon groupe, six ou sept joueurs. On ne se croise pas, nous n'avons aucun contact. On mélange un peu, de la gym, du rondo ou du foot-tennis. Mais avec presque aucun contact."