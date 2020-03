Mercato du PSG en direct : Rumeurs et transferts

'Tuttosport': Mauro Icardi ne voudrait pas rester au PSG

La belle histoire qui semblait naître entre Icardi et le PSG est en train de tourner au vinaigre. 'Tuttosport' laisse entendre que l'avenir d'Icardi pourrait bien s'écrire loin de Paris.

Neymar et le PSG, toujours plus proche de la rupture

Dans une ambiance extrêmement tendue entre le vestiaire, l'entraineur et la direction sportive, le quotidien 'L'Équipe' révèle la dernière frasque de Neymar. Le Brésilien avait séché un entrainement avant le match contre Dortmund, le 13 février dernier.

L'agent de Thiago Silva confirme l'absence de négociations "pour le moment"

En fin de contrat en juin prochain, le Brésilien n'a pas encore reçu de signe du club de la capitale d'après son agent.

Icardi pourrait rebondir au Real Madrid

Icardi pourrait prochainement changer de destination et atterrir à Madrid. Selon 'El Desmarque', l'Argentin prêté par l'Inter au PSG cette saison pourrait rebondir au Real cet été, comme possible doublure de Karim Benzema.

Renato Sanches revient sur son transfert échoué au PSG

À Lille depuis l'été dernier, le milieu de terrain portugais avait failli rejoindre le PSG en 2018.

Le PSG et le Bayern suivent le prochain Jadon Sancho

Samuel Iling-Junior a seulement 16 ans mais a retenu l'attention des plus grandes écuries européennes. Le contrat du jeune milieu anglais se termine bientôt avec Chelsea.

Vinicius répond à la rumeur PSG

L'ailier Vinicius Jr a été souvent annoncé sur le départ, avec notamment une rumeur concernant un intérêt du Paris Saint-Germain. Mais de son côté, le Brésilien n'envisage absolument pas un départ de la Casa Blanca.

Sporting ne lèvera pas l'option d'achat de Jesé Rodriguez

Prêté au Sporting CP cette saison par le PSG, Jesé Rodriguez n'a pas convaincu les Portugais, et le club aurait décidé de ne pas lever l'option d'achat pour s'attacher ses services. Ce que veut dire, que l'Espagnol sera de retour au PSG à la fin de la saison.

Le Barça aurait tenté Cavani lors du dernier jour du mercato

L'attaquant du PSG, Edinson Cavani, se serait opposé à un départ au FC Barcelone lors du dernier jour du mercato.

Cavani intéressé par un transfert à Boca dans le futur

D'après les aveux faits par son coéquipier Leandro Paredes, Edinson Cavani se voit bien rejoindre le prestigieux club de Buenos Aires un jour.

Non, Mbappé n'est pas à vendre

Le PSG est prêt à tout pour voir Kylian Mbappé rester dans ses rangs jusqu'à la fin de son contrat, en 2022. Selon 'Marca', le club français ne cédera face à aucune offre du Real Madrid l'été prochain.

Le PSG vise Danny Rose pour l'été prochain

Selon 'The Sun', le PSG serait intéressé par Danny Rose, actuellement prêté par Tottenham à Newcastle.

Alerte fin de contrat au PSG

Le Paris Saint-Germain aura du travail dans les bureaux du Parc des Princes avant la fin de la saison. Plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat le 30 juin prochain, alors que Kylian Mbappé et Neymat sont toujours aussi cotés.

Renato Sanches aurait pu signer au PSG

Dans une interview pour 'Record' au Portugal, Renato Sanches est revenu sur son époque au Bayern Munich et sur le fait qu'il était sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Leonardo explique pourquoi Cavani reste au PSG

Fin du feuilleton Cavani : le directeur sportif du Paris SG Leonardo a annoncé vendredi que le buteur uruguayen, qui voulait rejoindre l'Atlético Madrid, finira la saison avec le Paris SG.

Edinson Cavani "se queda"

D'après les informations de 'L'Équipe', le feuilleton est terminé pour Edinson Cavani. Après des négociations tombées à l'eau entre l'Atlético et le Paris Saint-Germain, l'Uruguayen restera au Parc des Princes jusqu'à la fin de la saison.

L'échange Kurzawa-De Sciglio ne devrait pas se faire

Les discussions entre le PSG et la Juve pour un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio ont connu un net coup d'arrêt ce mardi.

La Juventus et le PSG en discussions pour un échange Kurzawa-De Sciglio

Le défenseur parisien Layvin Kurzawa pourrait prendre la direction de la Juventus. Un échange avec Mattia De Sciglio est à l'étude.

Un pari à 80 millions d'euros

L'Atlético Madrid est de plus en plus proche d'Edinson Cavani. L'opération pourrait coûter jusqu'à 80 millions d'euros au total pour les Colchoneros.

Le PSG veut Piatek en cas de départ de Cavani

Cavani est très proche de rejoindre l'Atletico lors de ce mercato hivernal, l'Uruguayen a déjà communiqué son envie de départ au PSG, néanmoins, les Parisiens, ne veulent pas laisser filer le meilleur buteur de l'histoire du club. Mais en cas de départ, il semblerait, que l'équipe ait déjà pensé à son remplaçant.

Chelsea, l'invité surprise dans le dossier Cavani ?

Alors que l'Atlético Madrid a dégainé une première offre refusée par le PSG pour Edinson Cavani (32 ans), Chelsea reste à l'affût d'une opportunité.

Six clubs qui s'intéressent à Meunier à coût zéro

Le contrat de Thomas Meunier arrive à échéance dans moins de six mois et les grands clubs européens veulent s'offrir les services du défenseur du PSG à coût zero.

Le PSG refuse une offre de l'Atlético

Selon "RMC Sport", le Paris Saint-Germain a refusé une offre de l'Atlético de Madrid pour Edinson Cavani. Comme le souligne 'L'Équipe', l'offre s'élèverait à environ dix millions d'euros.

Chelsea sur les rangs pour récupérer Kays Ruiz-Atil

Chelsea s'est positionné pour récupérer le prometteur Kays Ruiz-Atil (17 ans), dont le contrat au PSG se termine en 2021.

Le PSG s'intéresse à Aouar

En ce mercato hivernal, Houssem Aouar ne manquent pas de prétendants. Le dernier en date ? Le Paris Saint-Germain. Selon 'Foot Mecato', les Gones demandent pas moins de 40 millions d'euros pour le laisser partir.

OFFICIEL : Marquinhos prolonge son contrat jusqu'en 2024

C'est maintenant officialisé ! Marquinhos, défenseur central du Paris Saint-Germain, a prolongé son contrat avec le club parisien jusqu'en juin 2024.

Tiémoué Bakayoko a "eu des discussions" avec le PSG

Alors qu'il affrontera le PSG dimanche soir (21h00) pour sa 100ème en Ligue 1, Tiémoué Bakayoko a confirmé de vieux contacts avec les Parisiens.

Mbappé ne partira pas du PSG à moins de 300 millions d'euros

Vadim Vasilyev estime que Kylian Mbappé vaudrait 300 millions d'euros en cas de transfert éventuel.

Le PSG seul décideur dans le dossier Icardi ?

Le club de la capitale serait le seul à avoir les cartes en main en ce qui concerne l'avenir de l'attaquant argentin.

Le PSG discute pour Paqueta, mais aussi de Romagnoli

Intéressé par le milieu de terrain du Milan AC Lucas Paqueta pour remplacer Neymar, le Paris Saint-Germain continue de discuter avec le club lombard. Et au passage ils tenteraient également de se positionner pour le défenseur central Romagnoli pour remplacer Silva.

Neymar prêt à écouter le PSG pour prolonger

L'entourage de l'international brésilien Neymar Junior a confié que ce dernier était heureux à Paris et attend un signe du club pour une prolongation.

Cavani fait le forcing pour quitter le PSG

Edinson Cavani veut aller à l'Atlético et on l'attend à bras ouverts. Selon "L'Équipe", L'attaquant du PSG ne veut pas attendre l'été pour changer d'air et presser les parisiens pour le laisser partir.

'Sky Sports' : accord total entre Cavani et l'Atlético

Selon les informations de 'Sky Sports', Edinson Cavani serait d'ores et déjà tombé d'accord avec le club espagnol sur les bases d'un contrat de 2 ans.

La nouvelle stratégie du Real pour recruter Mbappé

Le Real Madrid a changé de tactique pour signer Kylian Mbappé. L'objectif actuel serait l'incorporation d'Ethan, son frère de 13 ans chez les jeunes du club, ce qui pourrait conduire à l'arrivée du crack du PSG.

Un contrat XXL pour Mbappé ?

Le futur de l'attaquant français est une priorité pour le club de la capitale. Le PSG aurait proposé un contrat en or au champion du monde 2018.

Le PSG pose ses conditions pour Cavani

L'Atletico Madrid souhaite accueillir l'attaquant uruguayen dès cet hiver, mais le club de la capitale ne compte pas le brader.

Le PSG prêt à réaliser un gros coup avec Benzema ?

La Casa Blanca souhaiterait prolonger l'avant-centre français. Le club de la capitale serait en embuscade en cas d'échec des négociations.

Guardiola et Xavi, direction PSG ?

Selon les infos de 'Le10Sport', le duo formé par Pep Guardiola et Xavi Hernandez serait l'option prioritaire du PSG, et ce dès l'an prochain.

"Partir ? Ma priorité est le PSG"

Neymar a répondu à une interview exclusive de 'France Football' et a de nouveau évoqué son avenir. Si l'été dernier, son unique souhait était de quitter le PSG, le club parisien est désormais sa seule priorité.

Leandro Paredes, cible de Manchester United

Le milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, serait la cible des dirigeants du club anglais de Manchester United.

Le PSG refuse de prolonger Cavani

À l'issue de la saison en cours, Edinson Cavani ne devrait plus être Parisien, cela aurait été acté du côté du club comme du joueur à en croire les informations de 'France Football'.

Le PSG a déjà fixé le prix de Neymar !

Le mercato d'hiver n'est pas encore ouvert mais le PSG réclame un prix bien inférieur à celui de son transfert en 2017.

Le PSG préfère prolonger le contrat de Mbappé avant Neymar

Selon les informations du 'Parisien', le Paris Saint-Germain veut éviter de voir ses deux stars partir en même temps. Cependant, Kylian Mbappé serait la priorité en terme de prolongation de contrat.

Le plan de Mbappé pour signer au Real Madrid

Kylian Mbappé a l'objectif et l'ambition de signer au Real Madrid. Et selon 'ABC', le Français a "recruté" l'avocate Delphine Verheyden pour arriver à ses fins.

Icardi pousse Cavani vers la sortie

Selon une information de 'TuttoMercatoWeb', le PSG réfléchit sérieusement à lever l'option d'achat fixée par l'Inter pour Mauro Icardi, ce qui provoquerait la non-prolongation d'Edinson Cavani, dont le contrat se termine à la fin de la saison.

Le PSG temporiserait pour Thiago Silva

Selon 'L'Equipe', la direction du Paris Saint-Germain n'est pas du tout pressée de faire signer un nouveau bail à son capitaine, Thiago Silva.

Le Barça suit une promesse du PSG

Nombreux sont les joueurs qui ont quitté le Barça pour rejoindre d'autres grands clubs européens, dont le PSG. Cette fois-ci, le club barcelonais s'intéresse de près à Édouard Michut, selon 'Le Parisien'.

Kylian Mbappé est à l’écoute d’une prolongation avec le PSG

Kylian Mbappé pourrait finalement prolonger du côté du club de la capitale. Selon les informations de 'Téléfoot', l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco serait à l'écoute pour une éventuelle prolongation.

Un départ du PSG cet hiver, le cas n'est pas envisagé pour Cavani

Remplaçant face au Real Madrid, Edinson Cavani n'a même pas joué une minute en Ligue des Champions contre le Real. Il s'est contenté d'un quart d'heure face au LOSC vendredi dernier en Ligue 1 et sa situation ne risque pas d'évoluer de manière positive.

Leonardo répond à Zidane sur Mbappé

Leonardo, le directeur sportif du PSG, répond à Zinedine Zidane au sujet de Kylian Mbappé.

Draxler veut rester à Paris

L'Allemand a l'intention de rester au PSG et ce, même s'il bénéficie de peu de temps pour s'exprimer. Des offres pourraient arriver cet hiver et l'été prochain, mais il envisage plutôt une prolongation.

Kanté explique pourquoi il a refusé le PSG

Toujours performant avec Chelsea, N'Golo Kanté s'est exprimé au micro du 'CFC' sur les avances du PSG auxquelles il a opposé une fin de non-recevoir.

Un triangle amoureux entre le PSG, le Barça et le Real pour Fabian et Skriniar

Fabian Ruiz et Milan Skriniar sont dans les papiers de Barcelone. Et du Real Madrid. Et du Paris Saint-Germain. Un triangle amoureux aux contours flous.

L'agent de Thiago Silva s'exprime sur la prolongation

L'agent de Thiago Silva monte au créneau sur la prolongation de son client alors que le défenseur brésilien n'a toujours pas reçu de proposition.

Premiers contacts entre Emre Can et le PSG ?

Selon les dernières informations de 'Footmercato', Emre Can serait de plus en plus proche d'un départ de la Juventus Turin et le champion de France en titre serait intéressé par ses services.

Neymar tourne le dos au PSG et refuse de prolonger

Neymar semble toujours avoir en tête un éventuel transfert au FC Barcelone et aurait refusé une offre de prolongation du PSG jusqu'en 2025 dans le but d'accélérer son départ, selon 'Sport'.

Le PSG volontaire pour accueillir Jadon Sancho

Jadon Sancho vit une saison compliquée au Borussia D

"Il y a des contacts avec des clubs en Italie"

Dans une interview pour 'Calcionapoli24', l'agent d'Edinson Cavani, Walter Gugliemone, a évoqué les rumeurs concernant son joueur et l'avenir du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Plus d'informations.

Le PSG négocie déjà pour Mauro Icardi

Prêté par l'Inter Milan dans la dernière ligne droite du dernier mercato d'été, l'Argentin brille par son efficacité et s'est déjà imposé dans le onze de l'entraîneur Thomas Tuchel. Le PSG serait passé à l’action pour transformer le prêt de Mauro Icardi, qui appartient à l’Inter Milan, en transfert définitif. Plus d'informations.

L'offre que propose le PSG pour De Sciglio

Le défenseur latéral Mattia de Sciglio intéresse grandement le Paris Saint-Germain. Le club parisien serait prêt à offrir entre 10 et 15 millions d'euros pour le joueur italien. Plus d'informations.

Le PSG insiste : Mbappé est intransférable

Les déclarations de Zinédine Zidane concernant Kylian Mbappé n'ont pas été appréciées par le Paris Saint-Germain. Le club parisien a insisté en disant que le joueur ne quitterait pas Paris. Plus d'informations.

Le PSG, intéressé par Vinicius pour le mercato hivernal ?

Selon les informations du 'Chiringuito', le Paris Saint-Germain, face à la situation compliquée de Vinicius au Real Madrid en ce début de saison, pourrait s'intéresser à lui pendant l'hiver. Plus d'informations.

Pogba était aussi proche du Real que du PSG

Le Français était proche du Real Madrid et, selon des informations en provenance de l'Italie, a aussi été sérieusement approché par le PSG. Plus d'informations.

Nouvelle tentative du Real Madrid l'été prochain pour Mbappé ?

Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid lorsqu'il a décidé de quitter l'AS Monaco mais avait finalement choisi le PSG. Aujourd'hui, selon 'El Chiringuito', le Français pourrait rejoindre le club merengue dès l'été prochain. Plus d'informations.

Le PSG pense déjà à l'avenir et pourrait rapidement lever l'option d'achat fixée par l'Inter de Milan pour Mauro Icardi, auteur d'un début de saison canon avec le club parisien. L'Argentin coûterait 70 millions et pourrait palier le possible départ de Cavani. Plus d'informations.

Un départ de Mbappé du PSG est-il envisageable ?

Kylian Mbappé est de nouveau marqué en rouge dans les petits papiers du Real Madrid. Le club madrilène a-t-il une possibilité de s'attacher ses services ? Plus d'informations.

La pépite de l'Inter qui a refusé le PSG

Sebastiano Esposito, qui a débuté avec l'Inter en Ligue des Champions, plaît à de nombreux clubs. Mais les 'Neroazzuri' veulent garder leur joyaux. En atteste cette offre du PSG, qui a essuyé un échec pour le jeune attaquant. Plus d'informations.

Le PSG est bel et bien passé à côté de Dybala

L'attaquant Paulo Dybala est pratiquement convaincu de devoir quitter la Juventus l'été dernier. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, a mis sur lui mais n'a pas pu payer ce que demandait le club italien, selon 'Il Corriere dello Sport'. Plus d'informations.

Nübel a dit non au PSG et à Nice

Alexander Nübel est probablement le futur gardien titulaire de la sélection allemande. Le joueur de 23 ans arrive en fin de contrat en juin prochain et les plus grands clubs se l'arrachent. Plus d'informations.

Le PSG pense déjà à l'avenir et pourrait rapidement lever l'option d'achat fixée par l'Inter de Milan pour Mauro Icardi, auteur d'un début de saison canon avec le club parisien. L'Argentin coûterait 70 millions et pourrait palier le possible départ de Cavani. Plus d'informations.

Le PSG va tenter d'enrôler Onana

Après avoir recruté Keylor Navas, le PSG cherche désormais à planifier son avenir au poste de gardien avec le possible recrutement de André Onana. Plus d'informations.

André Onana confirme des approches du PSG et du Barça

Dans des propos accordés à 'RMC Sport', le portier de l'Ajax Amsterdam a confié avoir été approché par le PSG et le Barça lors du mercato estival. Plus d'informations.

Le PSG se mêle à la lutte pour Eriksen

Christian Eriksen sera l'un des noms qui reviendra le plus au prochain mercato estival. C'est la dernière chance de Tottenham de tirer de l'argent du joueur, puisque son contrat expire en juin. Si l'on se fie à la presse anglaise, le PSG tentera de s'adjoindre ses services. Plus d'informations.

Neymar voulait signer au Real Madrid

Neymar est aujourd'hui heureux au PSG, mais ce n'était pas le cas il y a quelques mois, lorsqu'il a voulu partir. Selon 'Marca', l'intention du joueur était de rejoindre le Real Madrid plutôt que le Barça. Plus d'informations.

Manchester United se renseigne pour Cavani

Selon les dernières informations de 'Express', le directeur executif de Manchester United aurait un souhait important pour le mercato estival, un souhait qui s’appellerait Edinson Cavani. Plus d'informations.

Le PSG ne veut pas prolonger Thiago Silva ?

Selon les informations de 'L'Équipe', Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, ne voudrait pas prolonger le contrat de Thiago Silva, qui prendra fin à la fin de la saison. Plus d'informations.

Prolongation prévue pour Dagba

Le jeune latéral plaît beaucoup à Thomas Tuchel et devrait prolonger sous peu son bail avec le PSG, son club formateur. Plus d'informations.

Le PSG se penche sur une possible prolongation de Bernat

Son bon début de saison et son importance depuis son arrivée au club parisien aurait provoqué un intérêt du club parisien pour la prolongation du contrat du défenseur latéral espagnol. Plus d'informations.

La Juventus proche de Meunier

Le club transalpin veut renforcer son couloir droit, et le nom qui circule le plus est celui du belge du PSG. Il n'a toujours pas prolongé dans la capitale et la Juventus est prête à le recruter en fin de saison, à coût zéro. Plus d'informations.

Allegri veut entraîner le PSG

Le coach italien sans club en ce début de saison, a la Ligue 1 dans son objectif, et particulièrement le PSG. Plus d'informations.

Une offre à 275 M€ du Real pour Mbappé l'été prochain ?

Un journaliste espagnol affirme que le Real Madrid a bouclé une offre gigantesque pour s'offrir les services de l'attaquant parisien pour 2020-2021. Plus d'informations.

Le PSG a pensé a Pogba au cas où Neymar partait

Le Paris Saint-Germain a étudié plusieurs plusieurs possibilités pour remplacer Neymar au cas où il partait à Barcelone et aurait noté le nom du milieu de terrain français Paul Pogba. Plus d'informations.

Les dossiers en suspens que le PSG devra régler l'été prochain

Il y a beaucoup de mouvement dans les bureaux du Parc des Princes cet été... et ce devrait être la même chose au prochain. Plusieurs joueurs pourraient à nouveau donner du fil à retordre au PSG. Plus d'informations.

Meunier écarte un départ en janvier

Le joueur belge a avoué avoir été proche de partir du PSG cet été. Mais il va continuer de jouer avec le club parisien et assure qu'il ne compte pas partir en janvier 2020. Plus d'informations.

Pourquoi Dembélé a refusé de rejoindre le PSG

Il a toujours été clair pour Dembélé qu'il ne rejoindrait pas le PSG : le joueur souhaite rester à Barcelone. Le club culé a souhaité l'inclure dans l'opération Neymar mais l'attaquant s'y est opposé. 'L'Équipe' publie ce jeudi les supposées raisons de ce refus du jeune Tricolore. Plus d'informations.

Fair-play financier : Le PSG à l’abri de sanctions immédiates, mais pas encore sorti d’affaire

Avec un solde finalement positif sur ce mercato estival, le PSG peut souffler vis-à-vis du fair-play financier de l’UEFA. Plus d'informations.

OFFICIEL : Mauro Icardi débarque au PSG !

Le PSG vient d'officialiser l'arrivée en prêt de Mauro Icardi en provenance de l'Inter Milan. Les Parisiens se gardent une option d'achat. Plus d'informations.

OFFICIEL : Keylor Navas quitte le Real Madrid pour le PSG

Le Paris Saint-Germain aura attendu le dernier jour du mercato estival pour annoncer la signature de son nouveau gardien titulaire. Keylor Navas quitte le Real Madrid et s'engage avec le club de la capitale française. Plus d'informations.

OFFICIEL : Areola est prêté par le PSG une saison au Real Madrid

Le portier de 26 ans s'est engagé ce lundi en faveur du Real Madrid sous la forme d'un prêt d'un an, jusqu'au 30 juin 2020 sans option d'achat. Plus d'informations.

Keylor Navas aperçu sortant du siège du Paris Saint-Germain

Le feuilleton Keylor Navas est sur le point de prendre fin. Le gardien de but du Real Madrid a été vu ce lundi sortant des bureaux du Paris Saint-Germain. L'officialisation devrait bientôt se faire. Plus d'informations.

OFFICIEL : Sergio Rico rejoint le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a rendu officielle l'arrivée de Sergio Rico. Le gardien de but, en provenance du FC Séville, pour une saison de prêt, avec une option d'achat. Plus d'informations.

Tuchel a donné son feu vert pour Rakitic et Dembélé

Barcelone a semble-t-il trouvé un allié en vue de finaliser l'opération Neymar. Selon 'L'Équipe' et 'Sport', Thomas Tuchel verrait d'un bon oeil un échange du Brésilien contre Rakitic et Dembélé. Plus d'informations.

Le Barça prêt à mettre 170 millions d'euros pour Neymar

Selon 'Le Parisien', l'état-major du Barça aurait soumis une nouvelle proposition pour recruter Neymar. Le PSG n'a pas encore donné sa réponse. Plus d'informations.

L'Émir du Qatar ne veut pas vendre Neymar

Le propriétaire du club de la capitale ne souhaiterait pas vendre l'international brésilien cet été, selon Le Monde. Plus d'informations.

Accord scellé entre le PSG et Dortmund pour Guerreiro ?

Les heures de Raphaël Guerreiro sont comptées à Dortmund. Le jeune milieu de terrain portugais serait sur le point de devenir le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Plus d'informations.

La nouvelle offre du FC Barcelone pour Neymar

'Sport' et 'Mundo Deportivo' révèlent dans leurs Unes de ce mercredi les chiffres pour lesquels pourraient être scellé le transfert de Neymar au Barça. Les deux médias s'accordent sur le fait que le club blaugrana acceptera une clause d'achat obligatoire à la fin d'un prêt qui pourrait être de deux ans. Plus d'informations.

Le PSG rejette l'offre de prêt du Barça pour Neymar

Comme nous pouvions nous y attendre, le PSG a repoussé l'offre formelle faite par le FC Barcelone pour obtenir le prêt de Neymar. Les Parisiens demandent une somme supérieure à celle proposée par les Catalans. Plus d'informations.

'Sport' : La dernière proposition du Barça révélée

Selon les dernières informations du quotidien espagnol 'Sport', l'offre formelle sur le point d'être réalisée par le FC Barcelone pour le transfert de Neymar serait bien un prêt, et un paiement de 160 millions d'euros en 2020. Plus d'informations.

Le Barça prépare une offre écrite pour Neymar

Une première offre "officielle" serait sur le point d'être soumise par le Barça au PSG pour Neymar, selon les informations de la radio catalane 'RAC-1'. Plus d'informations.

Zidane ne veut pas de Neymar

Selon 'AS', Zinedine Zidane serait un farouche opposant à la venue de Neymar au Real Madrid. Plus d'informations.

Tout ou rien pour Neymar

Selon les informations de 'Sport' et de 'Mundo Deportivo' dans leurs éditions du jour, le FC Barcelone prépare sa toute dernière offensive pour Neymar, sous la forme d'une prêt pour mettre fin au feuilleton du Brésilien. Plus d'informations.

Échange Icardi-Dybala, clause 'anti-Juve' et intérêt du PSG

Pendant que Leonardo voudrait s’attaquer à Mauro Icardi, l’Inter serait en train d’envoyer son buteur argentin vers la Roma avec une clause anti-Juve. Plus d'informations.

La réunion entre le PSG et le Barça n'a rien donné

La rencontre tant attendue a enfin eu lieu. Le Paris Saint-Germain et le Barça se seraient bien rencontrés aujourd'hui dans la capitale française mais les discussions n'auraient pas débouché sur des avancées significatives à en croire 'Mundo Deportivo'. Plus d'informations.

Une réunion PSG-Barça pour Neymar prévue ce mardi

Un rendez-vous serait programmé ce mardi entre les dirigeants du Barça et du PSG au sujet de Neymar d’après un média espagnol. Plus d'informations.

OFFICIEL : Maxwell quitte son poste

L'ancien latéral gauche de l'Inter, du Barça et du PSG, Maxwell Scherrer a annoncé qu'il quittait ses fonctions de coordinateur sportif du PSG pour se défendre des accusations de son ex-femme. Plus d'informations.

Le PSG exige 200 millions pour Neymar

Le club parisien veut au moins 200 millions pour son joueur brésilien. 'Le Parisien' indique que cette somme met le Real en position de force. Plus d'informations.

Des "discussions avancées" avec d'autres clubs pour Neymar

En conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé que Neymar ne jouera pas face à Nîmes dimanche soir. Leonardo, de son côté, confirme des "discussions plus avancées qu'avant" avec d'autres clubs pour le Brésilien.