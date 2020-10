Eto’o conseille le Barça plutôt que le Real à Mbappé

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Ou peut-être que le natif de Bondy est justement le seul à savoir, alors que beaucoup l’imaginent ne pas prolonger son bail afin de signer au Real Madrid en 2021.

Un autre club se trouve sur les rangs, Liverpool, tandis que le FC Barcelone ne semble pas avoir les reins assez solides pour assumer un tel transfert, qui pourrait dépasser les 200 millions d’euros. Mais cela ne change rien pour Samuel Eto’o.

"A la place du Real Madrid, Mbappé doit aller au Barça", a ainsi lâché celui qui aura fini sa formation et débuté sa carrière professionnelle dans la capitale, et également passé cinq saisons au Barça (2004-2009).

Et il ne s’agit pas du seul conseil glissé par Eto’o : "Je parierais aussi sur le talentueux Youssoufa Moukoko du Borussia Dortmund. Il a 15 ans et à mon avis, il peut être très bon en perspective de l'après-Messi." Et pour le Real ? "Personne !", a conclu le Camerounais.