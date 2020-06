Galtier évoque les départs de Gabriel et Osimhen

Gabriel et Victor Osimhen, deux des meilleurs joueurs du LOSC, devraient partir cet été. Christophe Galtier ne se fait pas d'illusions.

"Des joueurs ont été ou sont sollicités, bien évidemment. Le club travaille sur cela. Victor et Gabriel sont sur le départ, je l'ai intégré depuis longtemps. Ils travaillent sérieusement et nous travaillons sur les joueurs actuellement ici qui sont susceptibles de les remplacer et évidemment sur de futurs joueurs qui viendront nous rejoindre à leurs postes", a confié ce vendredi Christophe Galtier en conférence de presse.

Il y a quelques jours, le président lillois Gérard Lopez confiait dans les colonnes du 'Daily Mail' qu'il s'attendait à une grosse proposition pour son attaquant.

"Les gens ne croyaient pas que nous avions des offres si élevées pour Pepe. Permettez-moi de vous dire qu’avec Osimhen, c’est la même chose", a ajouté le coach lillois.