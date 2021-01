Giannelli Imbula à Nantes, ça coince ?

Mis à l'essai depuis le début de l'année, Giannelli Imbula pourrait ne pas signer au FC Nantes. Dans une interview à 'Foot Mercato', le milieu gaucher de 28 ans a laissé planer le doute concernant la suite de son aventure en Loire-Atlantique.

Invité à parler d'une éventuelle signature à Nantes, Imbula est resté évasif malgré la volonté de décrocher un contrat pour se relancer : "Ce n’est pas à moi de répondre. De mon côté, je fais mon maximum sur le terrain pour montrer que je peux encore jouer au plus haut niveau. Maintenant, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochains jours avec le coach (Raymond Domenech) et la direction. Moi je ne me ferme aucune porte et je reste à l’écoute. Moi, ce que je souhaite c’est trouver un projet qui me correspondra le mieux et avec des gens qui sauront me faire confiance. Et tant mieux si c’est à Nantes."

En conférence de presse vendredi, Raymond Domenech a parlé de "vrai potentiel" et de joueur "intéressant" lorsqu'il a évoqué Giannelli Imbula. Il a aussi dit être en réflexion sur son cas alors que l'ancien Guingampais est actuellement libre de tout contrat. Nantes doit maintenant prendre une décision, mais une tendance se dégage ce samedi.

Selon les informations de Goal, Giannelli Imbula ne devrait pas s'engager avec les Canaris, sauf retournement de situation. En parallèle, le FCN avait activé la piste Jean Lucas (Lyon), mais le Brésilien a opté pour Brest où il est attendu rapidement.