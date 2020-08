Et si Messi rejoignait Ronaldo à la Juve ?

Tout fan de football qui se respecte a un jour rêvé de voir jouer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous les mêmes couleurs. Les deux meilleurs joueurs du monde se sont affrontés pendant près de 10 ans en Espagne. L’un à Barcelone, l’autre à Madrid, avant de se retrouver en Italie ?

La rumeur de les voir réunis dans le même championnat existe depuis l’intérêt prononcé de l’Inter Milan pour Messi, évidemment relancé après la demande de départ formulée par l’Argentin à ses dirigeants. Mais de là à parler d’associer les deux cracks dans la même équipe… Il n’y a qu’un pas. Et 'L’Équipe' l’a franchi aujourd’hui.

D’après nos confrères, la Juventus aurait ainsi contacté l’entourage de Messi, et notamment son père Jorge, pour prendre la température. Soit une manoeuvre similaire à celle réalisée par le PSG : on se renseigne, et on reste à l’affût.

Pour l’instant, Messi cherche avant tout un moyen de quitter le Barça. Ensuite, il semble bien parti pour s’orienter vers Manchester City et Pep Guardiola. Mais il ne faut jamais jurer de rien dans le football… CR7 et LM10 sous le même maillot ? Seule la Vieille Dame peut réaliser un tel exploit.