Le Paris FC fonce sur Marvin Gakpa et Gaëtan Laura

Le Paris FC est très actif sur le marché des transferts. À une semaine de la reprise de l'entraînement, le club francilien a déjà acté l'arrivée de six recrues : Gaëtan Belaud, Hugo Gambor, Youssoupha Ndiaye, Thibault Campanini, Moustapha Name et Morgan Guilavogui.

Mais le récent 17e de Ligue 2 ne compte pas s'arrêter là. Après avoir engagé jeudi le milieu de terrain Saïd Arab en provenance du Red Star, comme précisé sur notre site, le Paris FC fonce sur deux autres joueurs à vocation offensive : l'ailier Marvin Gakpa (26 ans) et l'attaquant Gaëtan Laura (24 ans), selon les informations de 'Goal'.

Au sein du club, on assure que ces deux dossiers sont "en bonne voie". Gaëtan Laura, en fin de contrat à QRM (N1), reste sur une saison à 11 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Il confiait récemment pour Goal : "J'ai envie de passer un cap, d'aller encore plus haut. Je veux montrer de quoi je suis capable."

De son côté, Marvin Gakpa aurait décliné une proposition de l'AJ Auxerre, selon 'L'Yonne Républicaine.' Le milieu offensif discute depuis plusieurs jours avec le PFC, qui négocie en parallèle avec le FC Metz dans le cadre d'un transfert définitif. Une issue favorable est espérée dans les prochaines 48 heures.