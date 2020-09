Un ennui administratif dans le dossier Traoré

Dans l’opération dégraissage voulue par l’Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré était l’un des joueurs les plus susceptibles de partir. Encore fallait-il qu’un club aligne la somme voulue par l’état-major lyonnais.

Particulièrement intéressé par l’ancien de Chelsea, Aston Villa est parvenu à un accord de 18,5 millions d’euros avec l’OL. Mais, le Burkinabé n’a toujours pas signé officiellement avec les Villans à cause d’un problème administratif selon Sky Sports.

A cause de la crise du Covid-19, les demandes de permis de travail prennent plus de temps que d’habitude et c’est ce qui empêche toute signature pour le moment.

Malgré un contrat de quatre ans qui l’attend, Bertrand Traoré va devoir encore faire preuve d’un peu de patience pour retrouver les pelouse de Premier League.