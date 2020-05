Guivarch espéré pour remplacer Desmas, Obiang tout proche de Rodez

Rodez ne perd pas de temps. Maintenu en Ligue 2, le club aveyronnais a déjà avancé sur son recrutement pour la saison prochaine. Comme annoncé par le site 'MaLigue 2', le défenseur latéral Johann Obiang est tout proche de rejoindre l'équipe entraînée par Laurent Peyrelade.

Ralentie par le confinement, sa signature ne serait qu'une question de jours, selon les informations de 'Goal'. On parle d'un bail d'un an plus une année en option pour l'ancien Troyen, en fin de contrat au Puy-en-Velay, avec qui il jouait en National cette saison.

Âgé de 26 ans, Johann Obiang a une certaine expérience de la Ligue 2. Il totalise 112 matches à ce niveau, avec Châteauroux, son club formateur, et Troyes. Il a disputé 8 rencontres de Ligue 1 avec l'ESTAC et a participé à la Coupe d'Afrique des Nations à deux reprises avec le Gabon, en 2015 et 2017.

Pour Guivarch ; "en bonne voie, mais rien de fait"

En parallèle, Rodez s'est aussi mis en quête d'un nouveau gardien de but pour compenser le départ d'Arthur Desmas, en partance pour Clermont. La piste Théo Guivarch est sérieusement explorée. "C'est en bonne voie, mais rien n'est fait", nous a confié une source proche du dossier.

Prêté successivement à Concarneau et Cholet en N1 lors des exercices 2017/18 et 2018/19, le portier de 24 ans n'a joué que 8 matches toutes compétitions confondues avec Guingamp cette saison (6 en Ligue 2). Il lui reste un an de contrat en Bretagne.

Les dirigeants de Guingamp ont eux prévu d'affiner les contours de leur effectif pour la saison prochaine d'ici quinze jours.