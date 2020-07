Zlatan Ibrahimovic va rester, objectif Scudetto ?

On prend les mêmes, et on recommence ? Ce sera l’objectif du Milan AC la saison prochaine. Avec 7 victoires et 3 nuls depuis la reprise, les Rossoneri ont marché sur la Serie A sous l’impulsion de Zlatan Ibrahimovic, et le géant suédois devrait encore être là la saison prochaine !

Sous contrat jusqu’en août, l’ancien du PSG, revenu du LA Galaxy l’hiver dernier, semblait pourtant promis au départ. Mais la prolongation surprise de Stefano Pioli mêlée à l’abandon du dossier Ralf Rangnick ont tout changé : d’après 'La Gazzetta dello Sport', Ibra va bien prolonger jusqu’en 2021.

"Si j’avais été la depuis le début de saison, nous aurions remporté le Scudetto", affirmait récemment le Suédois. Celui-ci aura désormais l’occasion de le prouver. Et il a consenti a certains efforts pour le faire : toujours selon La Gazzetta, son salaire va drastiquement baisser.

Et il s’agira bien de la dernière saison du Z. Nos confrères expliquent que le Suédois veut terminer sa brillante carrière à Milan, et nulle part ailleurs. L’histoire est belle, et elle pourrait l’être encore plus en cas de titre. Le dernier Scudetto des Rossoneri date de 2011, il coïncide d’ailleurs avec le début de l’hégémonie turinoise, et Zlatan était de la partie à l’époque…