Mohamed Salah trop cher pour le Real Madrid ?

Le Real Madrid est intéressé par la signature de Mohamed Salah, mais aurait du mal à se permettre de s'offrir l'attaquant de Liverpool, selon l'ancien président du club, Ramon Calderon. Pour rappel, Mohamed Salah a ouvert la porte à un éventuel transfert vers les pensionnaires du Santiago Bernabeu un peu plus tôt cette saison.

L'attaquant égyptien a encore deux ans de contrat chez les Reds et, bien que Calderon pense que les Anglais seront réticents à vendre leur vedette, il s'attend à voir Madrid tester un mouvement pour l'enrôler. "C'est un grand joueur et un buteur. Il a aidé Liverpool en faisant de son mieux, mais je ne pense pas qu'ils le laisseront partir. On s'attend à ce que, s'ils y réfléchissaient, ils ne le laisseraient partir que pour beaucoup d'argent", a d'abord déclaré l'ancien président de la Maison Blanche à ON Time Sports.

"Je ne pense pas qu'ils aient les moyens financiers"

"Salah est courtisé, bien sûr, par le Real Madrid, mais Liverpool demanderait beaucoup d'argent et, si cet accord devait être conclu, ce serait crucial. Salah est un grand joueur avec un potentiel fantastique, et n'importe quel club souhaite acquérir de tels talents, mais pour le Real Madrid, je ne pense pas qu'ils aient les moyens financiers".

Sur le toit du monde il y a trois ans, le Real Madrid peine à briller à nouveau à l'échelle continentale depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin en 2018. Le Portugais était devenu le meilleur buteur de l'histoire du club au cours de ses neuf années passées dans la capitale espagnole, portant l'équipe sur ses épaules.

Mohamed Salah apporterait une puissance de feu supplémentaire indispensable aux côtés de Karim Benzema, qui a récemment eu 33 ans, et il pourrait également aider à tirer le meilleur parti de l'ailier en difficulté, Eden Hazard. Car les deux hommes se connaissent, pour avoir joué ensemble à Chelsea entre 2014 et 2016.

Malgré les spéculations en cours sur son avenir, Mohamed Salah a été plus prolifique que jamais pour les Reds lors d'une saison 2020-2021 mouvementée. Le joueur de 28 ans a marqué 24 buts en 36 matches à ce jour, dont 17 en Premier League. Liverpool est certes hors de la course au titre, mais Salah, lui, continu de briller.