Garande (Toulouse) s'oppose au départ d'Adli à l'OM

Amine Adli est la révélation du Téfécé cette saison. A 20 ans, le jeune ailier qui a fait ses débuts dans l'élite la saison dernière a un rôle déterminant dans la bonne saison du club toulousain qui espère retrouver le plus rapidement possible la Ligue 1.

« Amine est très important pour nous »

Auteur 5 buts et de 4 passes décisives (dont une face à Clermont ce samedi) en 20 matches de Ligue 2, Amine Adli suscite les convoitises dont celle de l'Olympique de Marseille. Mais pour son entraîneur, Patrice Garande, il est hors de question d voir Adli quitter le club cet hiver, comme il l'a déclaré ce samedi en conférence de presse, après la victoire de Toulouse 3 buts à 2 contre Clermont : « Amine est très important pour nous, il a cette faculté à accélérer le jeu, à faire des différences en un contre un. Je parle tous les jours avec lui. On a parlé ce matin. C'est simple, ma relation est très claire avec lui. J'ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu'il a envie d'être là, qu'il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j'ai raison de lui faire confiance. »

Patrice Garande a d'ailleurs tenu à rappeler qu'Amie Adli était très attaché au Téfécé, son club formateur qu'il a rejoint en 2015 : « Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. La vérité, c'est ce qu'on se dit entre quatre yeux. C'est un garçon qui aime le club et qui a envie de monter avec nous. Il a montré aujourd'hui à tout le monde son attachement au club. »

Par ailleurs, Patrice Garande estime qu'Amine Adli doit encore beaucoup progresser et qu'un départ est trop prématuré : « C'est un jeune joueur, il faut aussi le protéger par rapport à ça et lui expliquer certaines choses. Il doit sa réussite à son travail, son investissement et ses partenaires. Il franchit peut-être les étapes plus vite que la moyenne. C'est un garçon qui vit un truc fantastique avec nous et ses potes. Il a très envie que la fin de l'aventure se concrétise par une montée. Il sera temps ensuite de passer à son avenir. Etre demandé par des grands clubs, c'est flatteur, mais il faut avoir les épaules pour entrer dans le vestiaire d'un grand club. Chez nous, il est aimé, adoré et protégé. On est aussi exigeant et il travaille. Il est dans une phase de progression, il est à l'écoute. Il va continuer de progresser. Il va jouer à Auxerre (mardi), puis à Troyes (6 février), puis à Bordeaux en Coupe de France (10 février).»

Et si Toulouse retrouve la Ligue 1 à l'issue de cette saison, Patrice Garande aura un argument de plus pour convaincre sa pépite de continuer l'aventure sur les bords de la Garonne.