Olivier Giroud n’a pas rejoint l’OL à cause de Benzema

Qu’ils le veuillent ou non, Karim Benzema et Olivier Giroud seront toujours associés l’un à l’autre. Pas sur le terrain puisque l’attaquant du Real Madrid n’a plus été sélectionné en équipe de France depuis 2016 mais bien en dehors.

Le public français a toujours cherché à comparer les deux attaquants et à souvent prendre la défense de Benzema. Comme il le concède lui-même, Giroud a toujours été placé comme bouc-émissaire, a toujours été celui qui avait pris la place du Madrilène.

Les deux ne sont pas amis et ne le seront jamais notamment après les propos de Karim Benzema lors d’un live Instagram où il comparait Giroud "à un karting" et lui à une "Formule 1".

Mais cette inimité a aussi marqué les esprits et ceux de Giroud notamment, au point de ne pas vouloir signer à l’OL, en janvier dernier, afin de ne pas déclencher une polémique en rejoignant "le club qui a fait naître Benzema" comme il l’a révélé dans son autobiographie.

"Malheureusement, c’est la cruelle vérité. Je suis obligé de composer avec ça. Après sur le plan footballistique, j’aurais pu assumer sans problème. Mais je n’avais pas envie de courir le moindre risque pour ma famille ou d’entraîner des désagréments en dehors du foot par rapport à ça, quand j’ai vu comment certains réagissaient", a concédé le champion du monde dans une interview au 'Progrès'.