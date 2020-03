Cette fois-ci, c’est la bonne ? Zinédine Zidane croise les doigts. Quasiment depuis son arrivée, mais également depuis son retour, le technicien français a toujours cherché à recruter Paul Pogba. Peine perdue. La faute, en partie, aux dirigeants de Manchester United, bien trop gourmands l’été dernier.

Ce qui nous amène au mercato estival 2020, lequel devrait débuter au mois de juin : avec un Pogba qui sera à un an de la fin de son contrat, qui court jusqu’en 2021. Une opportunité en or pour le Real ! L’été dernier, le Tricolore était valorisé à 150 120 millions d'euros, mais MU en demandait 200 120 millions d'euros. Cette fois-ci, le club espagnol pourrait s’en sortir pour une somme comprise entre 100 et 120 millions d'euros selon 'AS'.

"Maintenant ou jamais" pour le Real, c’est justement le titre de nos confrères en Une ce jeudi. Et il faudra faire vite pour convaincre Pogba car, de l’autre côté, Manchester tente toujours de le prolonger. Peine perdue ? Cela y ressemble. Le joueur formé au Havre semble décidé à partir, tout comme son agent Mino Raiola, et la clause unilatérale que possède United pour le prolonger d’une saison n’y changera rien.

Dans tous les cas, tout semble réuni pour voir Pogba débarquer à Madrid l’été prochain, sans oublier la promesse de Raiola sur un "grand joueur" de son écurie qui allait rejoindre la capitale espagnole. Seule ombre au tableau : le coronavirus, qui nous empêche de savoir quand le football pourra sortir du formol, et dans quelles conditions. Ensuite, l’heure sera venue pour la Pioche de s’envoler à nouveau. Vers Madrid, où son pote Eden Hazard et son idole Zinédine Zidane l’attendent.