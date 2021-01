Odegaard en route vers Arsenal ?

À peine rentré, déjà reparti ? De retour de son prêt à la Real Sociedad l’été dernier, Martin Odegaard (22 ans) pensait pouvoir s’imposer au Real Madrid sous les ordres de Zinédine Zidane, mais le milieu offensif a malheureusement été freiné par les blessures.

7 apparitions en Liga pour Odegaard

Au total, sept petites apparitions pour lui en Liga… en 18 matchs joués par son équipe. Trop peu pour convaincre Zidane, mais pas Arsenal, qui cherche à obtenir le prêt du Norvégien jusqu’en fin de saison !

