Mbaye Niang "pas insensible" à un intérêt de l'OM

Évoqué comme une piste potentielle en attaque du côté de l'OM avant l'interruption du football dûe au coronavirus, Mbaye Niang s'est exprimé sur la question dans un live Instagram avec 'L'Equipe'. Une piste qui ne le laisserait pas indifférent si elle devait se concrétiser.

"C’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses, a-t-il estimé. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi... Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France."

"Encore de belles choses à vivre avec Rennes"

L'attaquant, qui vit sa deuxième saison en Bretagne après s'être engagé jusqu'en 2023 l'été dernier (il était jusqu'alors prêté par le Torino) souhaite malgré tout rester concentré sur la fin de saison avec son club actuel - si le championnat peut reprendre. Avant, peut-être, d'aller voir ailleurs.

"Aujourd’hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu’il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu’on décidera."