Stade Rennais : deux joueurs sur le départ

Le Stade Rennais devrait se séparer de plusieurs éléments cet hiver. Éliminé de toutes compétitions européennes, le club breton souhaite dégraisser son effectif dans les semaines à venir, et pourrait commencer dès maintenant avec les départs de deux joueurs.

Non retenus par Julien Stéphan pour le déplacement à Nantes (0-0) mercredi, les milieux James Léa-Siliki (24 ans) et Yann Gboho (19 ans) sont en partance du Stade Rennais. Des discussions sont en cours et pourraient aboutir rapidement.

Pour James Léa-Siliki, les modalités de départ restent à définir, même si un prêt avec option d'achat est privilégié selon 'L'Équipe'.

Concernant le milieu offensif Yann Gboho, plusieurs clubs de Ligue 1 ont fait part de leur intérêt. Il devrait faire l'objet d'un prêt jusqu'à la fin de la saison.