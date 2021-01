Mercato très calme en Espagne ! Un seul transfert jusqu'à présent

Étienne Capoue, renfort de Villarreal pour la deuxième partie de saison, est le transfert effectué jusqu'à présent sur le mercato hivernal en Espagne. Ce curieux fait montre que les clubs sont réduits par la crise du coronavirus. Le Real Madrid, par exemple, n'a pas bougé.

Même au cours de l'été dernier, la direction merengue n'a pas voulu ajouter de joueurs à son équipe. La direction de Florentino Pérez a réagi de cette manière à une fenêtre de transfert très compliquée, dans laquelle, bien qu'il soit nécessaire de travailler avec ce qui existe jusqu'à la fin de la saison, il pourrait y avoir des bonnes pioches pour la saison suivante.

D'autres clubs ont décidé de renforcer leurs effectifs, mais toujours via des prêts. Moussa Dembélé est l'un des principaux exemples de cette tendance. L'Atlético le paiera seulement s'il décide de le garder et en juin, quand peut-être il recevra une injection économique de la Juve si les Turinois achètent Morata.

Le Français à son arrivée dans l'équipe rouge et blanc, Carles Aleñá et Kubo dans leurs arrivées à Getafe, Aaron Martín au Celta et Manu Sánchez à Osasuna, comme le souligne 'Sport', sont le reste des opérations du marché en Liga, où les joueurs, qui étaient déjà là, devront être utilisés.