"Mes tactiques sont des doctrines étudiées dans le monde entier"

Tottenham affrontera Burnley ce dimanche. Actuel 9e au classement avec deux défaites consécutives, José Mourinho assume ses tactiques et ses choix.

Le coach portugais reconnait que le match de mercredi en Europa League a été un bon pour Dele Alli et Gareth Bale, peut utilisé en Premier League : "Ce fut une belle performance de notre équipe, plus que tout. Bien sûr, je suis heureux quand un joueur a une bonne performance individuelle, en plus de cela, ce sont deux joueurs qui n'ont pas eu une saison parfaite, je suis heureux", a-t-il dit, en parlant également des méthodes de travail :

"Je suis de plus en plus équilibré et plus humble, mais si je dois perdre un peu de cette humilité, je m'en fiche. Mes méthodes sont de la doctrine, elles sont utilisées et étudiées partout dans le monde, ma méthodologie fait partie de l'histoire récente du football, les gens la suivent. Je ne suis pas devenu coach par génération spontanée, c'était pour de nombreuses raisons et avec beaucoup de choses derrière moi, de la formation académique à l'expérience. Des années entourées des meilleurs, avec de bons assistants"

Avant de poursuivre : "Il n'y a qu'une nuit où je dors mal, la nuit d'un match. Cela n'a rien à voir avec le résultat, je crois que c'est juste de l'adrénaline d'être un jour de match où il est difficile de bien dormir. Mais si ce n'est pas un jour de match, je dors comme un ange."