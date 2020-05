Messi a donné un demi million d'euros pour lutter contre le COVID-19

L'attaquant du FC Barcelone et capitaine de la sélection argentine a rejoint la campagne 'Juntos por la Salud Argentina' (Ensemble pour la santé argentine), impulsée par le Fondation Garrahan, avec un don de 500 000 euros.

"Nous remercions cette reconnaissance de notre travail pour nous permettre de continuer notre engagement pour la santé publique argentine", a affirmé Silvia Kassab, directrice exécutive de la Fondation Garrahan, dans un communiqué.

Le don fait par Messi via sa fondation a eu pour but d'acheter des "protections destinées aux professionnels de santé et des équipements pour faire face à la pandémie".

Messi avait déjà d'autres dons importants aux hôpitaux argentins ces derniers mois.