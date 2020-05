Messi a été proche de signer à Getafe

Le président de Getafe, Angel Torres, a déclaré que le club avait failli signer la superstar du FC Barcelone, Lionel Messi, et avait aussi eu un accord verbal pour nommer Pep Guardiola comme entraîneur. Le président de Getafe a une relation étroite avec l'ancien président du Barça, Joan Laporta, et espérait attirer deux des plus grands noms du football mondial. Messi n'avait que 17 ans lorsqu'il a fait son entrée dans l'équipe première du Barça en 2004, Torres révélant qu'il souhaitait que l'Argentin acquière une expérience précieuse avec son équipe basée à Madrid peu de temps après.

"Au cours de la première ou de la deuxième année de Messi dans la première équipe du FC Barcelone, nous avons été très près de l'amener à Getafe en prêt", a déclaré Angel Torres à 'Marca'. "En fin de compte, l'entraîneur de l'époque, Frank Rijkaard n'était pas d'accord et nous nous sommes contentés d'avoir eu ce désir". Malgré cette déception, Torres a de nouveau approché le Barça à l'été 2008, cette fois pour Pep Guardiola.

"Laporta n'était pas convaincu par Pep Guardiola"

Torres avait identifié l'entraîneur de Manchester City comme un successeur potentiel de Michael Laudrup, qui devait remplacer Rijkaard au Camp Nou. L'ancien international danois était courtisé après une belle première campagne à Getafe, guidant le club vers la finale de la Copa del Rey et les quarts de finale de la Coupe UEFA. "Un jour, le directeur sportif de Barcelone, Txiki Begiristain, était à un tirage au sort européen en Suisse et l'idée était que Michael Laudrup irait à Barcelone et nous aurions Pep Guardiola en remplacement parce que, pour commencer, Laporta n'était pas convaincu par Pep du tout", a déclaré Torres.

Malgré les spéculations, le déménagement proposé de Michael Laudrup au Camp Nou ne s'est jamais concrétisé et c'est Pep Guardiola qui a fini par être promu de l'équipe B à l'équipe première et prendre place sur le banc de touche du Camp nou, laissant à nouveau Getafe se demander ce qu'il aurait pu se passer avec le Catalan à sa tête. Il s'est avéré être un choix inspiré par la hiérarchie du Barça. Le club a ensuite connu une période de gloire dorée sous Pep Guardiola, avec les buts de Messi au cœur de ce succès.

Le géant catalan a remporté 14 trophées majeurs sous la direction de Pep Guardiola, dont trois titres en Liga successifs et deux Ligue des champions entre 2008 et 2012. Lionel Messi, quant à lui, a passé toute sa carrière professionnelle à Barcelone, marquant 627 buts en 718 apparitions, remportant un record de 34 trophées avec le club catalan. Une série encore en cours que l'Argentin pourrait améliorer encore cette année, puisque le FC Barcelone est en tête de la Liga.