"Messi ? À Madrid c'était pareil avec Cristiano et la vie a continué sans lui"

De retour de vacances, Luka Modric a été interrogé par 'l'AFP', notamment au sujet de Lionel Messi. Le ballon d'or 2018 a assuré que même si cela serait un coup dur pour le Barça, le club 'culé' se relèverait comme ce fut le cas pour le Real Madrid avec Ronaldo.

"Si cela arrive, ce sera une grande perte pour la Liga, mais nous devons avancer. D'autres joueurs deviendront des stars, Crisitano est parti du Real Madrid et la vie a continué sans lui. Ce sera la même chose avec le Barça", a expliqué le milieu de terrain 'merengue'.

En ce qui concerne la nouvelle saison du Real, Modric veut être dans la continuité : "Nous avons une équipe expérimentée, nos jeunes joueurs s'améliorent, je ne sais pas si nous allons recruter plus, nous avons suffisamment de qualité".

"J'ai eu deux blessures qui m'ont fait prendre un peu de retard et d'autres joueurs en ont profité. Ça n'a pas été facile mais je ne me suis jamais rendu et au final j'ai recommencé à jouer. Désormais je me sens bien, en forme, et motivé", a-t-il notamment ajouté.

Conscient des critiques à l'égard d'Eden Hazard pour sa première saison à Madrid, Modric a dévoilé les conseils qu'il a donnés au Belge . "J'ai parlé avec lui et je lui ai dit : Eden, peut-être que tu ne devrais pas jouer pour l'instant, essaie de bien récupérer de ta blessure pour la saison prochaine, nous avons besoin de toi à 100%".

En ce qui concerne Gareth Bale, il a déclaré : "C'est un grand joueur, mais sa situation n'est pas facile. Il a toujours mon soutien, mais il doit décider de ce qui est le mieux pour lui et sa carrière. Il doit retrouver son meilleur niveau".

Enfin, l'international croate a conclu l'interview en évoquant Zidane : "Il comprend parfaitement les joueurs, c'est un des meilleurs. Ce que nous avons gagné c'est inimaginable et certains disent que c'est de la chance, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite mais il n'en a pas besoin. les résultats parlent pour lui".