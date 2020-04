"Eto'o a aidé Messi à changer certaines choses"

Lionel Messi affichait toujours des signaux montrant qu'il se dirigeait vers les sommets, même lorsqu'il était encore un joueur du FC Barcelone B, et son héritage sera impossible à surpasser, selon Samuel Eto'o.

L'ancien attaquant camerounais du Barça, Eto'o était un coéquipier de Lionel Messi, la légende argentine, de 2004 jusqu'à son départ pour l'Inter Milan en juillet 2009 dans le cadre de l'accord qui a permis à Zlatan Ibrahimovic de rejoindre le Camp Nou.

Dans des propos relayés par 'DAZN' ce dernier est revenu sur leur grande amitié.

"Il venait de l'équipe B à l'équipe première, et il était très bon. Nous savions déjà à l'époque que Lionel Messi serait un jour ce qu'il est devenu. Je suis très heureux parce qu'il y est parvenu grâce à son travail acharné".

"Il n'a pas changé du tout. C'est toujours la bonne personne que je connaissais à l'époque et que je connais encore. Il a récemment dit 'merci à Samuel', grâce à mes conseils - que je ne révélerai pas ici - que sa carrière a changé. À l'époque, il devait résoudre certaines choses, mais il a toujours eu ce talent. Je suis fier et heureux de voir l'histoire qu'il a écrite et qui n'est pas encore terminée", a ajouté l'ancien buteur camerounais du Barça.

"Il va être très difficile, voire impossible, de dépasser son héritage. La chose la plus importante pour moi est son caractère. Tout le monde l'apprécie, l'adore en tant que joueur. Mais c'est un gars merveilleux et je suis fier d'être toujours parmi ses amis", a conclu Samuel Eto'o.