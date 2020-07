Messi efface le record de Xavi Hernández

Est-ce possible pour Messi d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du Barça et du football après tout ce qu'il a déjà accompli tout au long de sa prolifique carrière ? La réponse est oui ! Face à Alavés, Messi a délivré sa 21e passe en une saison en Liga, il détrône ainsi Xavi, légende du Barça.