Messi élu MVP argentin de la décennie

L'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a déclaré se sentir "fier et heureux" d'avoir été élu meilleur athlète argentin de la décennie (2010-2019) par la Fondation Konex, qui a procédé mercredi à la remise des prix.

Le capitaine de l'"Albiceleste" a envoyé un message de remerciement par vidéo après avoir reçu le Konex de Brillante, une récompense qui avait déjà été décernée au footballeur Diego Maradona (1990), à la joueuse de tennis Gabriela Sabatini (2000) et au basketteur Emanuel Ginóbili (2010).

"Je tenais à remercier le Konex et l'ensemble du jury de m'avoir attribué ce prix, cette reconnaissance importante. Cela me remplit de fierté et de bonheur de recevoir un prix aussi important, surtout venant d'Argentine. Je profite de cette occasion pour féliciter tous les athlètes récompensés et leur envoyer beaucoup d'affection", a-t-il déclaré dans la vidéo diffusée lors de la cérémonie à Buenos Aires.

Le Konex de Honor, un prix décerné à une personnalité exceptionnelle décédée au cours de la dernière décennie, a été attribué à Roberto De Vicenzo, une gloire du golf décédée en juin 2017 et qui a remporté le British Open 1967 et la Canada Cup en 1953.

En plus de Messi, 22 autres athlètes argentins ont reçu un Konex de platine.

La judoka Paula Pareto, l'ancienne hockeyeuse Luciana Aymar, le basketteur Luis Scola, le boxeur Sergio "Maravilla" Martínez, les entraîneurs de football Marcelo Gallardo et Diego "el Cholo" Simeone, l'ancien footballeur Juan Román Riquelme et le joueur de tennis Juan Martín del Potro en font partie.

Le jury était composé, entre autres, de l'ex-joueur Hugo Portae, de Ginóbili et de Sabatini, en tant qu'invité spécial.