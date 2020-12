Messi enfin prêt à rattraper Pelé ?

Cette saison, Lionel Messi prend son temps. Depuis le début du mois de décembre, et depuis qu'il a inscrit son 641e but avec le Barça contre Osasuna le 29 novembre, le monde du football attend.

Car avec ce 641 but inscrit sous les couleurs de son club, Leo Messi n'était plus qu'à deux petits buts du record de buts de Pelé marqué au sein d'un seul club. Un record qui est de 643 buts pour l'instant.

Mais depuis le 29 novembre, l'Argentin n'a marqué qu'un seul but, et n'a toujours pas rattrapé Pelé. En quatre matchs joués en décembre pour le moment, la Pulga n'a marqué qu'un but, contre Levante.

Il n'a donc jamais été aussi proche de décrocher le record de Pelé. Ce samedi après-midi, le Barça affronte Valence en Liga, et les regards seront de nouveau tournés vers le capitaine argentin, et vers le record de Pelé.