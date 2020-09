Messi envoie un message fort aux 'Culés'

Lionel Messi a mis fin à la crise qui régnait au sein du FC Barcelone depuis la débâcle face au Bayern.

Deux jours après son entrée en lice en Liga et un match très séduisant de la part des 'Blaugranas' face à Villarreal (victoire 4-0), Lionel Messi s'est exprimé pour 'Sport'.

Le génie argentin a notamment appelé tous les Barcelonais à l'union sacrée : "J'assume mes erreurs, et si j'en ai faites ce n'était que dans le but de rendre le FC Barcelone plus fort et meilleur", a-t-il notamment expliqué.

"Après tout ce qu'il s'est passé, j'aimerais mettre un terme. Tous les Barcelonais devons être unis et assumer que le meilleur reste à venir", a ajouté 'La Pulga'.

Même s'il a reconnu avoir eu l'intention de quitter son club de toujours, Leo a envoyé un message de tranquillité à tous les fans. "Je veux envoyer un messages à tous les supporters et tous les 'Culés' qui nous suivent, si à un moment donné une des choses que j'ai dite ou faite a pu vous ennuyer, sachez que je l'ai toujours fait en pensant à ce qui était de meilleur pour le club", a-t-il catégoriquement clarifié.

Enfin, Messi a insisté sur l'union et la passion de tous les suiveurs du Barça : "En gardant la foi et la passion, c'est la seule manière de pouvoir remporter des titres et atteindre nos objectifs, toujours unis et en avançant dans la même direction".