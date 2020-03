Messi est-il sorti du bus en boitant à son arrivée à Madrid ?

Le Clásico aura lieu dans les prochaines heures et les joueurs du FC Barcelone sont arrivés à Madrid pour affronter le Real Madrid à 21 heures au Santiago Bernabéu.

Cependant, certaines images ont fait peur aux supporters lors de l'arrivée du capitaine du Barça. Une vidéo publiée par le club a mis l'accent sur l'Argentin.

Leo Messi semble boité sur la vidéo publiée. Le joueur argentin s'appuie sur sa jambe droite pour éviter de poser son pied gauche trop lourdement sur le sol.

Problème musculaire ou simples fourmis dans la jambe après plusieurs heures de but ? Le Barça n'a rien précisé sur le sujet mais Leo Messi n'avait pas eu de problèmes musculaires lors des derniers entraînements.

