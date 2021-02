"Messi est une légende et j'espère qu'il va continuer avec nous"

Antoine Griezmann espère que le FC Barcelone pourra renouveler le contrat de Lionel Messi et que l'attaquant argentin continuera la saison prochaine avec les couleurs Blaugrana.

"Nous apprécions les matchs de Messi. C'est une légende et j'espère qu'il sera possible de continuer à regarder ses matchs ici et qu'il nous aidera à gagner.", a souligné l'attaquant français avant d'expliquer les ambitions du Barça en championnat. "Il reste encore beaucoup de matchs à disputer. Nous devons nous frayer un chemin et essayer de gagner tous les matchs manquants. À la fin, nous verrons ce qui va se passer."