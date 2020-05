André Gomes tente toujours de se rééquilibrer émotionnellement après sa grosse blessure contre Tottenham. De chez lui, le joueur d'Éverton a passé en revue sa carrière avec 'Eleven Sports'.

Le Barça a été le point culminant de sa carrière. Cela ne s'est pas très bien passé pour lui, mais tous les souvenirs qu'il en a sont heureux. Y compris la ruée de son premier jour, quand il s'est présenté à l'entraînement sans crampons.

"Lors de mon premier jour d'entraînement, à cause d'un malentendu, je n'avais pas de crampons pour jouer. Busquets a dû m'en prêter", a avoué André Gomes.

Pour les Portugais, "être au Barça a été le point culminant de ma carrière. Je suis très reconnaissant au club. Jouer avec tous ces cracks m'a permis d'apprendre beaucoup. Partout où je vais, j'emmène la base du Barça avec moi."

Le joueur peut se vanter d'avoir partager le vestiaire avec les deux monstres du football : Messi et Cristiano Ronaldo.

"Messi et Cristiano Ronaldo ? Nous devons profiter des deux. J’ai beaucoup appris d’eux deux, qui disposent tous deux d’un talent brutal, mais surtout, qui ont une mentalité incroyable. Ils veulent toujours gagner et sont en colère et contrariés lorsqu’ils n’y parviennent pas", a-t-il confié.