Messi et De Jong de retour face à un Osasuna défensif. EFE

Onzes de départ confirmés pour ce Barcelone-Osasuna comptant pour la 11e journée de Liga qui aura lieu au Camp Nou. Messi et De Jong jouent et Mingueza est toujours au milieu. De plus, Pedri ou Coutinho accompagneront De Jong. Osasuna présente une équipe défensive avec une volonté de jouer en contre.