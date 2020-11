"Messi n'est pas facile à gérer"

Les supporters barcelonais ne gardent pas un très bon souvenir du court passage de Quique Setién. L'entraîneur, licencié en août après la large défaite (8-2) contre le Bayern en Ligue des champions, a accordé une interview à 'El Pais', dans laquelle il évoque sa relation avec Lionel Messi.

"C'est difficile quand quelqu'un est habitué à gagner. Et quand en son intérieur, il se crée une forme d'anxiété qui lui fait mal quand il ne gagne pas. L'exigence colossale qui existe aujourd'hui dans le foot l'a influencé, lui comme beaucoup d'autres qui ont besoin de gagner en permanence. Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai. Quelque chose d'inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire sur Michael Jordan (The Last Dance ndlr). Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il est très réservé. Il ne parle pas beaucoup. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer ! S'il a été accepté comme il est là-bas pendant tant d'années et il n'a jamais été remplacé... Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas", a-t-il notamment déclaré.

Concernant la défaite contre le Bayern Munich, Setién dit assumer sa part de responsabilité : "Je n'ai pas été moi même. Je n'ai pas pu, ou je n'ai pas su, c'est ça la vérité. Le 8-2 ? Tu es terriblement marqué par ça, tu rentres dans l'histoire du Barça. J'assume ma part de responsabilité. Un jour peut-être que j'écrirai un livre sur ça. Mais une fois viré, j'ai appris que la décision était prise avant le 8-2."

Ouch, ça fait mal.