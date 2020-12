"Messi n'Ã©tait pas en conditions pour jouer demain"

Leo Messi a eu le droit à une semaine de vacances supplémentaire. Touché à la cheville, le capitaine du Barça est resté en Argentine après Noël et doit rester au repos. Il ne jouera donc pas mardi contre Eibar.

Le Barça avait confirmé cette information dans un communiqué ce week-end, et Ronald Koeman a donné des nouvelles de son capitaine ce lundi en conférence de presse.

"Leo avait des douleurs à la cheville et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu s'entraîner, et il n'est pas en conditions pour jouer le match de demain. Il devrait faire son retour après le match contre Eibar. Notre médecin a dit qu'une semaine sans entraînement devrait être suffisante pour qu'il soit en forme", a assuré l'entraîneur néerlandais.

"Messi est toujours une absence importante en raison de sa qualité et de son efficacité. Notre jeu offensif perd un grand joueur mais le système n'est pas fait que pour lui, il fait partie du système. Et nous avons assez de joueurs qui peuvent jouer à sa position et faire la même chose. J'espère qu'ils auront la même efficacité", a ajouté Ronald Koeman sur l'absence de Messi.