Messi ou CR7 ? Le choix compliqué de Marcelo

"Ils ont tout les deux une chose différente. Comme je me suis entraîné avec Cristiano et que j'ai joué avec lui plusieurs années, la motivation qu'il vous donne sur le terrain, ce qu’il fait, comment il parle... font qu'il est top. Mais avec le ballon, Messi peut faire beaucoup de choses tout seul", a commencé le défenseur du Real Madrid.

Selon lui, la lutte pour le Ballon d'Or est un combat exclusif entre les deux joueurs : "Ils devaient battre les autres et se battre entre eux. Les autres ne peuvent pas rivaliser avec eux. Ce qui est dommage, c'est qu'il leur manque une Coupe du monde à tous les deux. S'ils gagnaient un Mondial, ce serait..."

En revanche, Marcelo a révélé que Leo Messi était le joueur le plus difficile à marquer sur un terrain : "On sait que contre nous, les gens jouent comme si c'était le dernier match de leur vie. (...) Moi, je n'ai jamais joué contre Cristiano. Mais Messi... Ce serait hypocrite de dire un autre joueur que Messi. J'ai joué contre beaucoup de joueurs. Jesús Navas à l'époque... Je me souviens d'un match contre Séville, j'étais mort pendant trois semaines. Il était petit mais..."