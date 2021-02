"Messi ou Ronaldo ? Je choisis quelqu'un d'autre"

Eric Bailly, défenseur de Manchester United âgé de 26 ans, a rendu public ses opinions sur qui il considère comme le meilleur joueur du monde.

"Ma plus grande inspiration a toujours été Sergio Ramos. Je l'admire depuis longtemps, pour tout ce qu'il a fait dans le football et comment il continue au plus haut niveau. Pour moi, il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football", a déclaré le joueur ivoirien, lors d'une conversation sur la chaîne YouTube du journaliste Guillem Balague.

"Tout le monde a une opinion, mais Sergio Ramos est la référence parfaite pour moi. Donc, si vous me posez la question entre Messi et Ronaldo, je veux dire Ramos", a-t-il conclu.