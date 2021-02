Messi paye 370 millions d'euros d'impôts : plus que 120 000 Espagnols réunis

Le contrat de Leo Messi continue d'être un sujet brûlant. Quelques semaines après avoir appris qu'il avait signé en 2017 un contrat de 555 millions d'euros, la société est divisée entre ceux qui défendent la star argentine et ceux qui sont totalement contre ces chiffres astronomiques.

Parmi les premiers, on trouve le journal 'El Periódico', qui défend que la star de Rosario est l'une des personnes qui contribue le plus avec ses impôts au trésor public espagnol.

Ce montant s'élèverait à 370 millions d'euros, correspondant à une grande partie du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le média précité indique ceci : "La partie la plus importante correspond à l'impôt sur le revenu pour la partie fixe et variable du salaire, avec lequel il gagne 138 millions bruts par an, soit 72 millions nets".

Et il poursuit : "Une autre partie importante correspond aux droits à l'image, qui ne peuvent dépasser 15 % du montant total qu'il reçoit et qui s'élève pendant cette période à 83,3 millions".

Équivalent à ce qui est payé par plus de 120 000 contribuables

Un fait frappant publié par la source précitée est la comparaison faite entre la contribution de Messi et celle de tout contribuable de la société espagnole : "La quote-part accumulée qui correspond à Messi dans l'impôt sur le revenu serait équivalente à ce que paient pour l'impôt sur le revenu plus de 120 000 contribuables, en tenant compte de la moyenne qui sort pour payer l'impôt selon les statistiques fiscales publiées par l'Agence fiscale.

Et il ajoute : "Le montant total qu'il paie en impôts comprend, en outre, l'impôt sur la fortune, pour la richesse nette (sans dettes) qu'il possède ; et pour l'impôt sur les sociétés pour les droits d'image et les autres entreprises auxquelles il participe et les contrats de publicité".

10% en Andorre, 50% en Catalogne

'El Periódico' analyse également que si Messi vivait en Andorre, lieu de résidence choisi par de nombreux youtubers, il ne paierait que 10% d'impôt sur le revenu, contrairement aux 50% qui lui correspondent pour avoir sa résidence sur le territoire catalan.

C'est-à-dire qu'en Andorre, Messi paierait 50 millions d'euros, contre les 275 qu'il verse au Trésor public espagnol depuis qu'il a signé son nouveau contrat en 2017.