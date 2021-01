Messi prêt pour le show

Leo Messi n'a pas joué la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre la Real Sociedad et depuis, toutes les alarmes sont déclenchées en vue d'un duel important dans la saison irrégulière et compliquée de Barcelone.

Tous les yeux sont braqués sur le capitaine, un joueur argentin sous pression parce que si Messi passe une bonne nuit, la moitié de la finale est acquise pour les Blaugrana et à 'Can Barça' on le sait. Une défaite serait un autre coup dur et c'est ce que la star veut éviter.

Tout est prêt à La Cartuja et Leo aussi. Selon 'El Larguero' de la 'Cadena SER', l'attaquant a participé à la séance d'activation ce dimanche matin et les impressions sont positives.

Le natif de Rosario "sera titulaire ce soir" et a décidé de jouer de débuter le match, donc, si tout se passe bien, Messi fera partie du onze de départ.

L'entraîneur Ronald Koeman a déjà précisé que c'est Leo lui-même qui aura le dernier mot sur la question de savoir s'il doit être aligné ou attendre au cas où la finale serait compliquée. Mais non, l'Argentine veut être présent dès la première minute et l'a fait savoir au staff sur le terrain de Villamarín.

Ainsi, Messi fera partie de la liste des joueurs convoqués par le FC Barcelone et son biceps fémoral gauche sera utilisé pour le show de La Cartuja.