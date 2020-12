Messi reçoit son Pichichi mais préférerait "remporter le championnat"

Leo Messi a soulevé ce lundi 21 décembre le prix qui le désigne comme meilleur buteur de la dernière saison, une saison qui a vu le Real Madrid finir premier.

L'Argentin a devancé Benzema grâce à deux buts inscrit face au Deportivo Alavés lors de la dernière journée. Le sextuple Ballon d'Or s'est montré ravi même s'il préfère se concentrer sur la situation de son club.

"Je ne pense même pas au huitième Pichichi, la vérité. Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède ou m'inquiète. Je préfère revenir pour gagner le championnat, ce que nous n'avons pas fait la saison dernière", a-t-il déclaré.

Quant aux chances de gagner le championnat et la Ligue des champions pour le Barça, Messi explique que rien n'est perdu.

"Nous allons essayer de tout gagner et nous nous améliorons petit à petit. C'est vrai que nous avons eu du mal à nous lancer en Liga et nous n'aurions pas dû laisser autant de points. Je pense que nous méritions mieux dans certains matchs, comme face à Alavés ou Getafe, et aussi contre le Real Madrid au Camp Nou", a-t-il poursuivi.