Messi - Ronaldo : Lequel des deux a inscrit le plus de coup-francs ?

Entre génies, les différences sont généralement minimes. Depuis plus de dix ans, la bataille entre Messi et Crisiano fait rage, chaque but, chaque dribble, chaque geste des deux super-stars sont passés au crible. Aujourd'hui, les deux hommes ont marqué plus de 700 buts dans leur carrière, dont plusieurs coup-francs. Mais lequel en compte le plus ?

Michel Acosta, expert dans l'analyse des données relatives à chacun d'entre eux depuis le début de leur carrière, tant en club qu'en sélection nous apprend que Cristiano Ronaldo devance actuellement Lionel Messi, malgré le nombre important de buts sur coup franc marqués par l'Argentin ces dernières saisons.

Ronaldo devant Messi

Quelques pas d'élans, un autre pas sur la gauche, une grande inspiration et un tir d'une rare puissance, voici le protocole Ronaldo lors de la plupart de ses coup-francs. Un procédé bien à lui qui lui a permis d'inscrire 56 coup-francs au cours de sa carrière.

Si pour le moment, le quintuple Ballon d'Or ne compte qu'un but sur coup-franc avec la Juventus, il en a inscrit 13 avec Manchester United, 32 avec le Real Madrid et 10 avec la sélection portugaise.

Face à lui, Lionel Messi, positionné à droite du ballon, l'Argentin botte généralement le cuir après trois pas d'élan et avec une précision déconcertante. Une précision qui s'exécute généralement par l'intermédiaire d'un tir brossé, lui permettant d'avoir inscrit un total de 53 coup-francs. 47 avec le FC Barcelone, 6 avec l'Argentine.

La Remontada de la Pulga

Si aujourd'hui seulement trois unités séparent les deux joueurs, il y a seulement trois saisons, Ronaldo comptabilisait 51 buts sur coup-francs tandis que Messi en avait inscrit 34.

L'Argentin a tout simplement excellé dans le domaine avec 19 coup-francs marqués en trois saisons, contre 5 pour le Portugais.

Exercice très particulier, le coup-franc permet souvent de débloquer une situation. À eux seuls, les deux hommes en ont déjà inscrit plus de 100.