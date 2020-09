Messi s'est enfin exprimé, il reste !

Depuis plusieurs jours, la planète football attend que Lionel Messi s'exprime, c'est désormais chose faite. L'Argentin a déclaré qu'il allait finalement poursuivre au FC Barcelone.

Après plusieurs jours de spéculations autour de l'avenir de Lionel Messi, le principal intéressé qu'on n'avait toujours pas entendu depuis la débâcle face au Bayern (2-8) a enfin parlé.

Il n'y a plus de doute en ce qui concerne son avenir, Leo Messi sera bien un joueur du FC Barcelone la saison prochaine.

Il s'est exprimé dans une vidéo à 'Goal' pour officialiser la nouvelle.

Dans un premier temps il a évoqué les difficultés rencontrées lors de la dernière saison : "Depuis un an je dis au président que j'ai envie de partir.Cette année a été compliquée, pendant les entraînements aussi c'était compliqué. J'avais pensé qu'il était peut-être temps d'aller voir ailleurs", a-t-il notamment déclaré.

Le génie argentin a également révélé ne pas vouloir poursuivre le club en justice : "Le président m'a dit que la seule solution pour m'en aller était soit de payer la clause de 700 millions, soit de régler le différend devant les tribunaux, et jamais l'idée m'est venue d'affronter le Barça dans un tribunal, j'aime ce club plus que tout, le club m'a tout donné et je lui ai tout donné".

Leo a tout de même été clair quant à son envie de gagner bien qu'il ait réellement voulu partir : "Même si j'ai voulu partir, je continuerai à donner le maximum pour le club, je suis un compétiteur et je veux gagner. Il y a un nouveau coach avec de nouvelles idées, maintenant il faut voir comment l'équipe réagit".

Il a conclu l'interview en évoquant le fameux burofax qu'il avait envoyé à la direction du club : "Le burofax, c'était pour officialiser ma demande de départ, sinon il ne se serait rien passé. C'était certes après le 10 juillet mais je ne voulais pas faire ma demande alors que nous étions en plein milieu des compétitions. Le président m'avait dit qu'à la fin de la saison je pourrais décider de rester ou partir, il n'a jamais été question de date, mais c'était surtout pour rendre officielle ma demande".

