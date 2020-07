Messi, Setién... Josep Bartomeu évoque les sujets chauds au Barça

Très critique à l'encontre de la VAR à l'issue de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal, chargeant le Real Madrid, Josep Maria Bartomeu était plutôt discret dans les médias ces dernières semaines. Ce mardi matin, il a accordé une interview à la radio RAC1 dans laquelle il a balayé l'ensemble des sujets chauds du FC Barcelone en passant du sort de Quique Setien à la prolongation de contrat de Lionel Messi, après une semaine agitée et folle en rumeurs.

Barça - Bartomeu : "La VAR favorise toujours la même équipe"

"Quique continuera à la tête de l'équipe. Je suis content de l'évolution qu'on a montré dans ces matchs malgré les nuls. Dans les derniers matchs j'ai vu du mieux et j'espère que ça continuera. Si on ne gagne pas la Liga, il y a encore la Ligue des Champions. Je ne regrette pas d'avoir licencié Valverde. Il fallait un choc dans l'équipe et dans le vestiaire. Setién est un vrai défenseur du modèle Barça et il a l'ADN du club. Il a apporté de nouvelles idées et il travaille beaucoup", a expliqué le président du Barça.

"Arthur-Pjanic ? C'est d'abord une décision sportive"

Josep Maria Bartomeu a assuré que Lionel Messi prendra sa retraite au FC Barcelone : "C'est évident qu'on a l'obligation de prolonger Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Il a encore de nombreuses bonnes années devant lui. Leo a dit beaucoup de fois qu'il veut prendre sa retraite au Barça. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il prendra sa retraite ici. Et si ce n'est pas avec moi, ça sera avec un autre président. Il est le meilleur joueur de l'histoire et nous voulons qu'il continue ici. J'ai parlé avec lui samedi".

FC Barcelone, Bartomeu : "Messi veut mettre fin à sa carrière ici"

Le président du Barça a défendu l'échange Pjanic-Arthur, assurant que c'était pour des raisons sportives et économiques, mais pas uniquement économiques : "C'est une décision d'abord sportive puis économique. Le fait qu'Arthur soit vendu en pleine compétition c'est en raison d'une saison à part. Ce n'était pas pour équilibrer les soldes, il y a d'autres joueurs avec des offres. Le prix est fixé par l'offre et la demande, non non. Pjanic est un joueur qu'on voulait recruter depuis très longtemps".

Enfin, il a botté en touche au moment d'aborder le recrutement : "Neymar ? Une opération comme ça est peu probable parce que la situation de tous les clubs d'Europe est très difficile. Lautaro Martinez ? Je ne parle pas de transferts. Nous n'avons pas marqué les dates des moments où nous devions faire des transferts dans notre calendrier. Maintenant nous pensons seulement à La Liga. Notre effectif ? Il est en cours de rénovation. Les joueurs d'aujourd'hui se comportent bien. Sergio Busquets, Piqué, Luis Suárez, Messi ... ils sont très bien. Le mélange de jeunes, Pedri, Trincao ... et vétérans est très bon".