Messi, tête de liste de l'Albiceleste pour les qualifications au Mondial 2022

L'Albiceleste a annoncé la liste des convoqués pour disputer les premiers matchs de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Dans cette liste de joueurs convoqués par Scaloni, on ne retrouve que des footballeurs évoluant hors du pays.

Lionel Messi est la tête d'affiche de cette sélection où l'on peut également retrouver Lautaro Martinez (Inter), Dybala (Juventus) et Rodrigo De Paul (Udinese). Et leur présence n'est pas encore assurée, en raison de la crise du coronavirus qui frappe l'Italie. On trouve également des joueurs comme Pezzella (Fiorentina) ou Nicolas Dominguez (Bologne).

Le gouvernement italien a annoncé la quarantaine nationale, mais les footballeurs ont le droit exceptionnel de sortir du territoire pour des motifs de compétition, comme ceux du Napoli ou de l'Atalanta, qui joueront contre le Barça et Valence.

L'Albiceleste dirigée par Scaloni affrontera le 27 matchs prochain l'Équateur, à domicile, et le 31 mars elle jouera en Bolivie. Il faut néanmoins rappeler que Messi ne pourra pas disputer le premier match en raison de sa suspension.

Voici la liste complète convoquée par Scaloni : Juan Musso; Nehuén Pérez, Otamendi, Saravia, Pezzella, Tagliafico, Balerdi; Guido Rodríguez, Roberto Pereyra, Exequiel Palacios, De Paul, Acuña, Paredes, Nicolás Domínguez, Lo Celso, Mac Allister; Messi, Agüero, Ocampos, Alario, Dybala y Lautaro Martínez.