Messi, une prolongation n'est pas impossible

Après des mois de crise institutionnelle et sportive, l'élection présidentielle du FC Barcelone est enfin sur le point d'avoir lieu, et un nouveau projet va enfin pouvoir se construire.

Des élections qui auront lieu dans une semaine, et qui devraient changer beaucoup de choses dans les prochains mois à Barcelone. Et parmi elles se trouve notamment l'avenir de Lionel Messi.

Prêt à partir l'été dernier, Messi était finalement resté pour ne pas entrer en conflit avec son club. Cependant, beaucoup sont ceux qui assurent qu'il quittera le Barça en fin de saison après son contrat.

Mais selon les informations de 'Marca', le joueur argentin ne serait plus aussi certain de son avenir. Contrairement à l'été dernier, le capitaine blaugrana serait aujourd'hui plus réceptif à l'idée de rester et de prolonger.

Le média cité rapporte que l'entourage du joueur lui-même ne serait pas certain de ce que veut Messi. Le numéro 10 n'aurait pas encore pris sa décision et ne fermerait la porte à aucune possibilité.

Les élections seront cruciales pour l'avenir du capitaine du Barça. Car selon le quotidien espagnol, tout dépendra du projet sportif proposé par le nouveau président, et non de la situation économique actuelle du club et des sommes proposées par le Barça pour une éventuelle prolongation.

Les prochains recrutements du Barça pourraient être une clé de la décision du joueur argentin, qui voudrait voir des renforts de taille rejoindre l'effectif catalan. Mais en attendant, Messi ne fermera pas la porte à la possibilité de rester.