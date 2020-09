Messi, le mal-aimé

Il a décidé de rester au FC Barcelone mais ses coéquipiers les plus proches partiront, Lionel Messi aura de quoi se sentir seul au sein de l'effectif catalan durant cette saison 2020-2021.

"Maintenant je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Je vais rester au Barça. (...) Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. (...) Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même." avait-il communiqué au micro de 'Goal'.

'El Pais' indique que le joueur est très seul depuis quelques saisons. Il a le soutien de Luis Suarez mais ce dernier pourrait bien partir à la Juventus. Arturo Vidal est également un proche de Messi mais vit la même situation que l'attaquant uruguayen, il serait sur le départ. Un proches des joueurs du Barça a déclaré qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de ses partenaires lors de ce conflit, ce qui est le signe d'un mal-être profond et que la Pulga est bien sur la pente descendante au Barça. Certains coéquipiers se sont même éloignés du joueur car il béneficiait de privilèges dont eux n'avaient pas le droit : "Il y a un détail qui n'est pas mineur. Dans tout ce conflit, il n'y a eu aucune approbation publique d'aucun de ses collègues. Beaucoup se sont éloignés de lui". Ivan Rakitic, qui n'entrait pas dans les plans de Koeman, a été dirigé vers la sortie et s'est permis de dévoiler un fait intéressant : "Je ne peux pas dire que nous étions les meilleurs amis, mais il m'a toujours bien traité. Je ne sais pas si Vidal a joué plus parce qu'il était un ami de Messi"

Autant de mauvaises nouvelles qui peuvent pousser Lionel Messi à signer dès le mois de janvier, un contrat avec un autre club. La relation entre le FC Barcelone et le meilleur joueur de son histoire prend une tournure inédite.