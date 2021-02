"Messi vit incognito, il ne va nulle part"

Tim Koeman, fils de Ronald Koeman, a accordé une interview pour le documentaire 'Força Koeman' et a raconté des anecdotes des plus juteuses. L'une d'elles, lorsqu'il a emmené son père chez Messi, qui a dit qu'il "vit incognito". Un autre, quand il était enfant et s'entraînait avec Busquets au Camp Nou.