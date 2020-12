Messi vs. Ronaldo : qui a marqué le plus de penaltys ?

Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Deux génies et deux légendes vivantes du football moderne. Leur cohabitation au haut niveau s'est transformé en une course interminable pour savoir lequel des deux marquera le plus de buts.

Parmi les nombreux débats qui tournent autour des deux monstres du football, se trouve celui des penaltys. Le laboratoire de statistiques 'ProFootballDB' a choisi de se pencher sur la question suivante : qui de Messi et Ronaldo a marqué le plus de penaltys dans sa carrière.

Messi vs. Cristiano Ronaldo : buts sur penalty

Si l'on s'intéresse au nombre de penaltys sur les matchs officiels, c'est Cristiano Ronaldo qui est en tête. Le Portugais a inscrit un total de 132 penaltys dans sa carrière, et s'est montré beaucoup plus efficace que l'Argentin dans cet exercice.

En tout, le joueur portugais a transformé 84.6% des penaltys qu'il a tirés, soit 132 sur 156 tirés.

De son côté, Leo Messi a inscrit 96 buts sur penalty, et a transformé 82.1% de ses tirs. Il faut dire que l'Argentin a aussi tiré beaucoup moins de penaltys que son rival dans sa carrière. En tout, il a donc réussi 96 de 117 penaltys.

Messi vs. Cristiano Ronaldo : buts sur penalty en clubs

Entre Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a inscrit 121 buts sur penalty. Il n'a jamais eu l'occasion d'en marquer avec le Sporting de Lisbonne au tout début de sa carrière. Il a inscrit 87.1% de ses penaltys tentés (121 sur 139).

Sous les couleurs du FC Barcelone, Leo Messi a inscrit 80 penaltys, sur 99 tentés, soit un taux d'efficacité de 80.8% pour le capitaine de l'équipe catalane.

Messi vs. Cristiano Ronaldo : buts sur penalty en sélections

Enfin, en ce qui concerne leurs performances depuis les onze mètres en sélection, c'est Leo Messi qui en a inscrit le plus. L'Argentin a inscrit 16 penaltys avec son pays. De son côté, Cristiano Ronaldo a marqué 11 buts sur penalty avec le Portugal.