Messi vs Ronaldo : Qui détient le meilleur palmares ?

Messi vs Cristiano Ronaldo : Trophées individuels

L'hégémonie de ces deux légendes pour les prix individuels n'a cessé de grandir depuis les dernières années, et en particulier en ce qui concerne le Ballon d'Or depuis l'année 2009.

Luka Modric est parvenu à rompre cette dìte hégémonie en remportant le Ballon d'Or 2018. Cependant, Lionel Messi a réussi à mettre la main le suivant, et compte désormais six Ballons d'Or à son palmarés, contre cinq Ballons d'Or pour Cristiano Ronaldo.

En revanche, Cristiano Ronaldo domine les prix 'The Best' de la FIFA, puisqu'il en a remporté deux sur quatre. Leo Messi a remporté le prix The Best de 2019, et compte un prix de moins que CR7. Luka Modric a remporté le restant.

En ce qui concerne le prix de Meilleurs buteurs de Ligue des champions, le joueur de la Juventus devance le capitaine du FC Barcelone : 7 contre 6. Il a aussi remporté trois fois le prix de meilleur joueur de l'UEFA, soit une fois de plus que Leo Messi.

Cependant, le numéro 10 argentin domine la bataille du Soulier d'Or (6 vs. 4), du prix de Meilleur Buteur de la Liga (7-3), du Meilleur joueur d'un Mondial (1-0) et du Golden Boy (1-0).

Messi vs. Cristiano Ronaldo : palmarès en équipe

La Ligue des champions est l'une des compétitions les plus importantes de la carrière d'un grand joueur, et est sans aucun doute l'une des compétitions préférées de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi en a remporté quatre, alors que Cristiano Ronaldo en a remporté cinq. En ce qui concerne les titres en championnats, c'est Messi qui domine avec 10, soit trois de plus que son rival (deux Liga, trois Premier League, deux Serie A).

L'Argentin gagne aussi la bataille dans le domaine des Coupes nationales, et en a remporté une de plus que son rival portugais, qui lui en a remporté cinq (Coupe du Roi, EFL Cup et FA Cup).

S'il est plus difficile de compter les Supercoupes pour Cristiano Ronaldo (Community Shield avec Manchester, Supercoupe d'Italie avec la Juve et Supercoupe d'Espagne avec le Real), c'est encore une fois Messi qui domine ce genre de compétitions (8 contre 6).

Messi vs Cristiano : En sélections

Les palmarès des deux joueurs ne sont pas très variés en sélection contrairement à leurs parcours en club. Avec le Portugal comme avec l'Argentine, les deux joueurs n'ont pas eu beaucoup de succès.

Cristiano Ronaldo, en revanche, a eu l'occasion de soulever son premier trophée en 2016 en remportant l'Euro de France, contrairement à Messi. Mieux encore, il a remporté son second trophée en 2019, soulevant le premier trophée de l'histoire de la Ligue des nations de l'UEFA.

Bredouille, l'Argentin fut finaliste de la Coupe du monde 2014, et a remporté la Médaille d'Or des Jeux Olympiques de 2008.