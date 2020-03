C'était son premier Clásico et cela s'est vu. Eder Sarabia s'est montré très tendu sur le banc du Barça lors de la rencontre face au Real Madrid au Santiago Bernabéu.

Les caméras de '#Vamos' ont notamment immortalisé plusieurs moments où l'adjoint de Quique Setién a montré sa colère et sa frustration face à la performance de ses joueurs.

Face à la mauvaise sortie de balle des Blaugranas, il a dit : "Ce n'est pas une passe pour Busi, mais pour les relayeurs. Là !". Lorsque Griezmann a raté un possible but, il a crié : "Mets-la, Antoine, sa mère la p***e ! Doucement, doucement (en référence à la frappe envoyée au-dessus par le Français)".

Le temps passait et le Barça ne parvenait pas à marquer. "Mais tirez au but, p***in !".

Sarabia a continué, se plaignant d'un joueur. "Il ne fait rien ce qu'il faut faire. D'un coup, il commence à jouer et tirer lorsqu'il faut jouer au ballon, p***in". Eder Sarabia a aussi été aperçu en train de parler avec Setién, cette fois-ci de façon plus calme.

"On ne peut pas jouer aussi bas parce qu'ils nous étirent et après Benzema vient prendre le ballon et créer une grande supériorité", affirmait l'adjoint barcelonais, qui a vécu son premier Clásico comme il se doit.