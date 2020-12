Les Messins se remettent à gagner à domicile

Après deux premiers mois plus que réussi pour lancer sa saison, le FC Metz avait subi un vrai coup de mou depuis le 1er novembre. En cinq matches, les Messins n’avaient pas réussi à gagner le moindre match et commençaient quelque peu à avoir le moral dans les chaussettes. Cette série noire avait pris fin sur la pelouse de Montpellier durant la semaine et le regain de forme s’est poursuivi ce samedi au stade Saint-Symphorien face à une autre équipe surprise du début de saison, le RC Lens.

Dans ce match entre deux clubs historiques du championnat français, les Lorrains ont eu à cœur de parfaitement lancer leur rencontre. Revenu sur le banc du FC Metz il y a deux mois, Frederic Antonetti avait déjà connu la victoire pour son retour mais le coach, tout comme ses joueurs, commençait à s’agacer de cette spirale négative. Le succès en terres montpelliéraines avait redonné le sourire mais encore fallait-il confirmer à domicile.

Kakuta muselé

C’est désormais chose faite avec ce petit succès mais ô combien important. Avec sept points pris en une semaine, les coéquipiers d’Oukidja remontent à la 9e place et se rapprochent de leur adversaire du soir. Les Lensois marquent eux un coup d’arrêt après leur succès retentissant contre Monaco dans la semaine. Pourtant, les hommes de Franck Haise n’ont pas démérité et ont tout tenté pour pouvoir revenir au score.

Car oui, bien plus en jambes, Metz a pris l’ascendant à la demi-heure de jeu par Nguette. Menant au score, les Messins ont pu mettre en place le plan d’Antonetti et sa défense à cinq. Solides défensivement, ils ont pu exploser en contre mais n’ont jamais réussi à faire le break pour se mettre à l’abris et ont dû attendre les dernière secondes pour voir Boulaya mettre fin à tout suspense.

Obligé de faire le jeu pour revenir, Lens a beaucoup tenté mais l’envie nordiste s’est souvent révélée brouillonne avec des frappes de désespoir et c’est ce qui explique cette défaite. Gaël Kakuta muselé, le RC Lens met fin à sa série de trois victoires hors de ses terres et peut rebasculer dans la deuxième partie de tableau à l’issue de cette 16e journée…